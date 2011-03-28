Wikileaks: Молдова была готова отдать Приднестровье Украине

Молдавские политики поддерживали интеграцию страны в Европейский Союз путем объединения с Румынией и возможным присоединением Приднестровья к Украине, сообщает румынское издание HotNews со ссылкой на Wikileaks.

В частности, румынское издание цитирует телеграмму Посольства США в Украине в 2007 году под названием «Украина и Молдова: Приднестровье и причины обоюдного раздражения», передает Корреспондент.net.

«Украинцы констатировали, что молдавские политики, придерживаясь проевропейской политики, неформально поддерживали вступление Молдовы в Евросоюз через Бухарест с возможностью присоединения Правого берега Днестра к Румынии и возвращения Левого берега (Приднестровья) Украине», - говорилось в сообщении.

При этом американское посольство, по данным HotNews.ro также отмечало, что «Правобережная Молдова вместо того, чтобы оказаться поглощенной Бухарестом, могла бы объединиться с румынским государством в наднациональной структуре под названием Романова».

В телеграмме также якобы говорилось, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ выразил озабоченность по поводу отношений Кишинева и Бухареста. Эту позицию, по данным WikiLeaks, также разделял и Александр ЧАЛЫЙ, который в то время занимал должность заместителя главы Секретариата Президента Украины.

*** Приднестровская Молдавская Республика - непризнанное государство на юго-востоке Европы. Согласно Конституции Молдовы, территория Приднестровья является частью Республики Молдова, но фактически территория Приднестровья Молдовой не контролируется (за исключением нескольких сел). Столица - Тирасполь.

Независимость Приднестровской Молдавской Республики не признана ни одной страной-членом ООН. Площадь Приднестровья составляет 4 163 кв. км, численность населения - около 530 тысяч. Согласно переписи в 2004 году, национальный состав Приднестровья: молдаване - 31,9%, русские - 30,3%, украинцы - 28,8% (около 160 тысяч).