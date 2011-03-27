Клюев упрекнул Европу: Украине дают недостаточно денег

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что в рамках Европейской политики соседства для Украины выделяется недостаточно средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня на встрече с членом Еврокомисии по вопросам финансового планирования и бюджета Янушем ЛЕВАНДОВСКИ.

А.КЛЮЕВ отметил, что в рамках этой политики Евросоюза не учитываются текущие экономические процессы в Украине, экономический кризис и краткосрочные последствия создания зоны свободной торговли.

Вместе с тем первый вице-премьер-министр Украины отметил, что организационная и финансовая помощь со стороны ЕС для поддержки структурных реформ в Украине, открытие доступа к льготному кредитованию и другим финансовым инструментам Европейского инвестиционного банка и ЕБРР, могут значительно облегчить переходный этап для украинской промышленности.

Участники встречи также обсудили реформирование бюджетно-налоговой политики Украины. А.КЛЮЕВ проинформировал собеседника о мерах, которые принимает правительство Украины, направленные на выход из экономического кризиса, сокращение бюджетных расходов и повышение эффективности государственного управления, дерегулирование экономики.

Первый вице-премьер-министр Украины сообщил о деталях проведения бюджетной, налоговой и пенсионной реформ.

Я.ЛЕВАНДОВСКИ, со своей стороны, ознакомил А.КЛЮЕВА с процессом формирования бюджета ЕС на следующую финансовую перспективу (2014-2020 гг.). Представитель ЕС приветствовал ощутимый прогресс, которого достигла Украина в последнее время на пути преодоления последствий экономического кризиса, финансовой стабилизации и обеспечения экономического роста.

Стороны также обсудили подготовку Украины и Польши к проведению чемпионата Евро-2012, который станет дополнительным стимулом развития экономики Украины и будет способствовать улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в государстве.

Как сообщал УНИАН, А.КЛЮЕВ 25-26 марта принимал участие в ежегодном Брюссельском форуме.