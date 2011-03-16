Януковичу советуют, куда пристроить дополнительные деньги из бюджета

«Дополнительные средства в Государственном бюджете на 2011 год необходимо потратить на повышение минимальных пенсий», – заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, президент партии «Правда» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2011 год.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в бюджете появились дополнительные средства, и предложил председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ потратить их на региональную инфраструктуру. Однако я прошу Президента учесть мой законопроект № 8180 о внесении изменений в бюджет-2011, в котором я предлагаю повысить минимальные пенсии до 1000 грн. уже в этом году», – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат подчеркнул, что «сегодня люди получают пенсии, большинство из которых составляет 750 грн. в месяц. На эти деньги нельзя прожить, учитывая стремительный рост цен в магазинах и повышение тарифов на коммунальные услуги. Поэтому нам срочно нужно повышать минимальные пенсии до 1000 грн., чтобы люди смогли оплатить долги за квартиру, за потреблённые газ и воду, тепло и электроэнергию, а также нормально питаться».

«Уверен, что такое решение изменит ситуацию к лучшему и будет способствовать авторитету всех ветвей власти среди людей», – отметил президент партии «Правда».

Справка УНИАН. Проект Закона Украины № 8180 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно повышения размера прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность» внесён народным депутатом Украины Д.ВЕТВИЦКИМ в Верховную Раду 1 марта 2011 года.

Законопроектом предусматривается повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 апреля 2011 года – до 800 грн., с 1 октября 2011 года – до 900 грн., с 1 декабря 2011 года – до 1000 грн.

Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и, соответственно, месячной минимальной пенсии в 2011 году установлен статьёй 21 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» в размере: с 1 января – 750 грн., с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября – 784 грн., с 1 декабря – 800 грн.

14 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с председателем Верховной Рады В.ЛИТВИНЫМ и руководителями фракций большинства Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (КПУ) и Игорем ШАРОВЫМ (Народная Партия) призвал Верховную Раду внести изменения в Государственный бюджет на 2011 год по итогам первого квартала. Президент отметил, что имел возможность ознакомиться с данными по итогам первого квартала, которые свидетельствуют о том, что доходы будут выше, чем планировалось. Поэтому В.ЯНУКОВИЧ считает, что парламент, не дожидаясь завершения первого полугодия, должен внести изменения в бюджет и распределить эти средства по стратегически важным направлениям. В частности, глава государства высказал мнение о необходимости распределения этих средств между регионами для достройки социальных объектов, дорог и т. д.