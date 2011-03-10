Эксперт считает, что вероятность дефолта Украины преувеличена

Вероятность дефолта по украинскому суверенному долгу преувеличена, более того, в последнее время наблюдается тенденция к ее существенному снижению.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН руководитель аналитического подразделения группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН.

«В 2011-12 гг. мы ожидаем экономический рост в диапазоне 4-5% в год и постепенное сокращение бюджетного дефицита до 3% от ВВП к концу 2012 года. Следовательно, соотношение госдолга к ВВП, как одного из ключевых показателей кредитоспособности страны, должно стабилизироваться», - отметил эксперт.

А.ВАЛЬЧИШЕН считает, что рынок кредитных свопов (CDS) на суверенный долг может рассматриваться как альтернатива кредитным рейтингам международных рейтинговых агентств, поскольку он работает практически без остановок и быстрее отображает настроение рынка к кредитному качеству заемщика. Об этом все чаще говорят на международном рынке, где с недавних пор влияние рейтинговых агентств несколько снизилось, особенно в связи с неоправданно высокими рейтингами некоторых структурированных ценных бумаг, которые обращались на международном рынке.

«Если сравнивать относительную динамику котировок CDS стран, схожих по экономическому статусу, то с начала 2010 года и до сегодняшнего дня оценка Украины как заемщика была самой лучшей по динамике из всей выборки стран. То есть премия за риск по долгам Украины сократилась максимально по сравнению со схожими по экономическому статусу странами. И те, кто купил суверенные еврооблигации Украины, выиграли за данный промежуток времени больше, чем те, кто купил, например, еврооблигации Турции или Румынии», - подчеркнул эксперт.

А.ВАЛЬЧИШЕН также отметил, что Украина имеет доступ к частным кредиторам, и это подтверждается недавними размещениями еврооблигаций на 1,5 млрд. долларов, которые проходили в условиях «переподписки». «То есть желание кредиторов купить облигации Украины было больше, чем готовность правительства брать данный долг», - объяснил эксперт.

По мнению А.ВАЛЬЧИШЕНА, на снижение риска дефолта позитивно влияет также программа МФВ, в рамках которой Украина до конца 2012 года получит кредиты на сумму 12 млрд. долларов в случае реализации экономических реформ. «Этого достаточно, чтобы сглаживать шоки внешней торговли или каких-либо катаклизмов на международном рынке капиталов», - отмечает он.

Как сообщал УНИАН, Украина попала в список 18 стран, которым угрожает дефолт. Соответствующий перечень подобных стран опубликовало американское издание Business Insider, сообщает FundMarket.

В своих оценках, опираясь на данные Bloomberg и CMA Datavision, эксперты исходили из размера внешнего долга, а также финансовой и политической стабильности в стране.

Рейтинг возглавляет Венесуэла, где сократилась добыча нефти, по причине чего возвращение правительством долгов теперь находится под вопросом.

На втором месте - Греция, где не прекращаются беспорядки населения в ответ на меры правительства по регулированию экономики, на третьем - Аргентина, где наблюдается высокая инфляция.

На четвертом месте - Ирландия, где ощущаются последствия банковского кризиса, на пятом - Португалия. Она обязана погасить долги на 20 миллиардов евро уже в 2011 году.

Украина занимает 6-е место. Причины - большой размер внешнего долга и замедленный рост экономики.

Напомним, что эксперты Всемирного банка оценили внешний долг Украины в 82% ВВП.