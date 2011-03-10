Статус вуза передумали привязывать к количеству студентов

В новой редакции проекта Закона «О высшем образовании» предусмотрено, что статус высшего учебного заведения не будет зависеть от количества студентов.

Об этом заявил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ, ссылаясь на соответствующий законопроект, разработанный Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе «Студенческой защиты».

В соответствии с законопроектом, статус университета получит то высшее учебное заведение, которое осуществляет образовательную деятельность, связанную с получением высшего образования образовательно-квалификационных уровней бакалавра и магистра, образовательно-научных уровней доктора философии, доктора наук по гуманитарным, экономическим, естественным, техническим и другим направлениям науки, техники, культуры и искусств, военного дела, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, имеет развитую инфраструктуру учебных, научных и научно-производственных подразделений, соответствующий уровень кадрового и материально-технического обеспечения, способствует распространению научных знаний и осуществляет культурно-просветительскую деятельность.

«Классический университет создается при условии, если в нем осуществляется подготовка кадров не менее чем по восьми областям образования и присваиваются в специализированных ученых советах ученые степени доктора философии и доктора наук не менее чем по двенадцати научным специальностям, в том числе не менее чем по двум гуманитарным, экономическим, естественным или техническим специальностям», - отметил А.ЧЕРНЫХ.

В то же время профильный университет создается при условии, если в нем осуществляется подготовка кадров не менее чем по четырем областям образования и присваиваются в специализированных ученых советах ученые степени доктора философии и доктора наук не менее чем по восьми научным специальностям, в том числе не менее чем по шести профильным специальностям (за исключением художественных и военных высших учебных заведений (высших учебных заведений с особыми условиями обучения).

«Академия создается при условии, если в ней осуществляется подготовка кадров не менее чем по двум областям образования и присваиваются в специализированных ученых советах ученые степени доктора философии и доктора наук не менее чем по двум научным специальностям (за исключением художественных и военных высших учебных заведений (высших учебных заведений с особыми условиями обучения), требования к которым устанавливаются Кабинетом министров Украины по представлению специального уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области образования и науки, молодежи и спорта)», - подчеркнул координатор общественной инициативы «Студенческая защита».

В соответствии с законопроектом, предлагается утвердить структуру высшего образования, в которую должны входить образовательно-квалификационные уровни: младший бакалавр, бакалавр, магистр и образовательно-научные уровни: доктор философии и доктор наук.

«В законопроекте отсутствует норма относительно ежегодного увеличения платы за учебу с учетом уровня (или коэффициента инфляции) и сохраняются действующие положения относительно прав органов студенческого самоуправления, в том числе относительно гарантированного финансирования в размере не менее 0,5% средств специального фонда», - сообщил также А.ЧЕРНЫХ.

Размер платы за весь срок обучения или предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливается в договоре, который заключается между высшим учебным заведением и лицом, которое будет учиться, или физическим (юридическим) лицом, которое будет оплачивать обучение или предоставление дополнительных образовательных услуг. Типовой договор утверждается специально уполномоченным центральным органом в области образования и науки, молодежи и спорта. Размер платы за год и весь срок обучения или за предоставление дополнительных образовательных услуг обнародовался в печатных средствах массовой информации и информационных источниках высших учебных заведений.

«Понятно, что указанная редакция законопроекта значительно улучшает права студентов. Следующим шагом должен стать отзыв (или «провальное» голосование 2 зарегистрированных в парламенте законопроектов о высшем образовании) и внесение новой редакции проекта Закона Украины «О высшем образовании» от Президента Украины или Кабинета министров Украины», - сказал координатор общественной инициативы „Студенческая защита”.