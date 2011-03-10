Мэр Одессы на просьбу процитировать Шевченко попросил "не смешить людей"

9 марта руководители Одессы и области возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко. При этом мэр Одессы Алексей Костусев посчитал оскорбительной просьбу журналистов процитировать пару строк из творчества Шевченко, сообщает Gazeta.ua.

"Тарас Григорьевич Шевченко для меня, как и для миллионов моих сограждан, - это, конечно, воплощение украинского народа, это великий поэт и выдающийся художник. Это наша национальная гордость", - отметил мэр.

Однако на просьбу журналистов процитировать великого поэта Костусев ответил отказом: "Слушайте, давайте вы будете задавать вопросы… пусть в детском саду, в школе дети читают, но не мэр города".

Отказался мэр назвать даже названия нескольких произведений: "Не смешите, не надо мне устраивать экзамен, хорошо? Не смешите людей".

В отличие от мэра, председатель Одесского областного совета Николай Пундик просьба процитировать великого Кобзаря не обидела: чиновник процитировал Заповіт. Пундик отметил, что для него, как и для всех украинцев, Шевченко - это "совесть нации".

Напомним, после возложения цветов в годовщину со дня смерти Александра Пушкина Костусев вспомнил строки из стихотворения "Я помню чудное мгновение".