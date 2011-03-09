Почему Луценко держат за решеткой?

Народный депутат Украины Юрий СТЕЦЬ (фракция НУ-НС, представитель “Народной самообороны) считает, что власть бросила за решетку лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО из-за того, что он один из немногих политиков, который способен повести за собой народ.

Об этом УНИАН сообщили в “Народной самообороне”.

По словам депутата, власть понимает, что “человек с такими харизматическими, ораторскими способностями за два месяца поднимет украинский народ и приведет в Киев”. “А что будет дальше - можете себе представить”, – добавил он. Ю.СТЕЦЬ отметил, что попытки освободить Ю.ЛУЦЕНКО не прекращаются. “Есть определенные действия, которые можно озвучить публично. Есть то, что лучше держать в тайне, но ни один человек из тех, кто считает себя другом ЛУЦЕНКО, не позволит себе никогда прекратить борьбу за его освобождение из Лукьяновского СИЗО. Это я знаю на сто процентов”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.