Азаров поздравил Украину с днем рождения Шевченко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил Украину со 197-й годовщиной с дня рождения Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Кабинета министров премьер подчеркнул, что день рождения Т.Шевченко является большим и значительным праздником для Украины.

Сегодня в Каневе на Тарасовой горе «мы символически сверим сегодняшнюю жизнь с моральным и интеллектуальным авторитетом Шевченко, с его «Заповітом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на Тарасовой горе сегодня будут отмечены выдающиеся деятели культуры и искусства, которым присвоена государственная Шевченковская премия. «Вручение Шевченковской премии творческой и интеллектуальной элите нации - это признание многогранного потенциала нашей страны, раскрыть который полностью – одно из главных заданий правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.