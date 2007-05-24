Ющенко вызвал к себе министра обороны
16:07, 24 мая 2007Политика
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Причина - ситуация в стране
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вызывает к себе министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО из-за ситуации, которая сложилась в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам А.ГРИЦЕНКО.
Он отметил, что в 16.30 запланирована встреча с руководителями силовых структур, а он прибудет сразу по возвращении из Полтавы.
Министр сообщил, что из-за этого сократил свой визит в Полтаву.
Как сообщал УНИАН, сегодня А.ГРИЦЕНКО находится с рабочей поездкой в Полтаве.
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