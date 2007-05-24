Ющенко вызвал к себе министра обороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вызывает к себе министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО из-за ситуации, которая сложилась в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что в 16.30 запланирована встреча с руководителями силовых структур, а он прибудет сразу по возвращении из Полтавы.

Министр сообщил, что из-за этого сократил свой визит в Полтаву.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ГРИЦЕНКО находится с рабочей поездкой в Полтаве.