Тимошенко говорит, что Янукович приказал лишить лицензии телеканал

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО называет очередным наступлением власти на свободу слова лишение лицензии на вещание самой большой в Крыму Черноморской телерадиокомпании.

Как сообщает пресс-служба партии, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по заказу Президента Виктора ЯНУКОВИЧА лишил лицензии на вещание самую большую в Крыму телерадиокомпанию.

"Первая новость утром: у самого большого крымского TV-канала "Черноморка", который говорит правду, забрали лицензию. Команду дал ЯНУКОВИЧ", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

Лидер партии "Батькивщина" считает, что политики и общественность должны выступить в защиту этого телеканала. "Команде, которая работает на "Черноморке", благодарность за честность и мужество. В Крыму на вас держится свобода слова! Мы солидарны с вами", - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что против руководителя канала "Черноморка" возбуждено уголовное дело.

Как известно, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказал ООО "Черноморская телерадиокомпания" в продлении срока действия лицензии на вещание в трех населенных пунктах Крыма – в поселках Новая Петровка, Советске и Черноморское. Эти три частоты компании Нацсовет намерен выставить на конкурс. Срок действия непродленной лицензии "Черноморской ТРК" заканчивается 28 мая 2011 года.

Институт массовой информации в своих отчетах о нарушении свободы слова неоднократно сообщал о давлении на крымскую ТРК "Черноморская".