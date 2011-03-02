Геращенко призывает нардепов стать на защиту семьи Гонгадзе

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ Ирина ГЕРАЩЕНКО предлагает 4 марта обсудить в парламенте вопрос о нарушении прав пострадавших по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом депутат сообщила агентству УНИАН.

В частности, она предлагает обсудить этот вопрос в рамках заслушивания в пятницу в парламенте информации Генеральной прокуратуры Украины и Министерства внутренних дел о ходе расследования дела об исчезновении харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, других резонансных дел, связанных с защитой прав журналистов.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, представители семьи Г.Гонгадзе и журналистские общественные организации обратились в ее ВСК с просьбой способствовать в защите прав пострадавшей стороны, которой фактически не дали возможность ознакомиться с материалами дела.

Депутат направила соответствующий запрос в Генпрокуратуру относительно соблюдения процедуры и прав пострадавшей стороны. Однако, по ее словам, в ответ получила «дежурную отписку, которой в действительности правоохранители подтверждают, что произошла манипуляция процессуальной процедурой, при которой фактически представители семьи убитого журналиста были отстранены от возможности ознакомления с материалами дела».

В частности, в ответе Генпрокуратуры говорится о том, что пострадавшие по делу и их представители были в письменном виде поставлены в известность об окончании досудебного следствия и о возможности с 3 декабря 2010 года начать ознакомление с материалами дела, однако указанные процессуальные лица в определенное время к следователю не явились и никаким иным образом не сообщили ему о своем желании или нежелании знакомиться с материалами дела. Поэтому нарушения прав пострадавших и их представителей со стороны следователя в Генеральной прокуратуре не были установлены.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что следователь по делу Гонгадзе 1 декабря 2010 года направил письменное сообщение об окончании досудебного следствия и о возможности с 3 декабря знакомиться с материалами дела. При этом она напомнила, что один из пострадавших проживает не в Киеве, а вдова журналиста Мирослава ГОНГАДЗЕ - за границей, а в тот же день - 3 декабря - было объявлено об окончании досудебного следствия.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что в соответствии со статьей 217 Уголовно-процессуального кодекса Украины следователь, признав досудебное следствие в деле законченным, обязан сообщить об этом пострадавшему и его представителя и разъяснить им право знакомиться с материалами дела, о чем составляет соответствующий протокол, и предоставить им на это соответствующее время. Эта норма процессуального законодательства не была соблюдена, семье убитого журналиста на ознакомление с десятками томов дела был предоставлен один день.

Глава ВСК считает, что народные депутаты должны встать на защиту семьи журналиста и потребовать от прокуратуры соблюдения процедуры и прав пострадавшей стороны.

Также И.ГЕРАЩЕНКО проинформировала, что ВСК вместе с Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информации планирует 17 марта провести общий круглый стол с представителями силовых структур и обсудить принципы взаимодействия журналистов и работников правоохранительных органов, профессионально-этическую составляющую взаимодействия представителей СМИ и правоохранительных органов с целью формулировки соответствующих законодательных предложений.

Для обсуждения вопроса на мероприятие планируется пригласить представителей Генеральной прокуратуры Украины, МВД, Управления государственной охраны, общественных медиа и правозащитных организаций, журналистов, пострадавших от некорректный действий работников УГО.

По результатам круглого стола будут разработаны законодательные инициативы, направленные на защиту профессиональных прав журналистов.