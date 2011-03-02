Горсовет Полтавы просит привлечь экс-мэра к ответственности

1 марта депутаты горсовета Полтавы обратились в прокуратуру с просьбой привлечь экс-мэра города Андрея МАТКОВСКОГО к ответственности за превышение служебных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сессии депутаты отменили постановление исполкома горсовета, подписанное А.МАТКОВСКИМ за день до выборов городского головы 31 октября 2010 года, о выделении двум бизнесменам участка земли в центре города под строительство торгово-офисного центра.

Перед голосованием нынешний мэр Полтавы Александр МАМАЙ заявил, что А.МАТКОВСКИЙ, находясь в отпуске, вышел на работу в выходной день, 30 октября, и подписал распоряжение, на основании которого исполком принял вышеуказанное решение. Однако строительство началось без необходимых разрешений и проекта, а потому, по мнению городского головы, является незаконным.

«Отмечу, он поставил свою подпись на документе в то время, когда находился в отпуске в связи с участием в выборах», - добавил А.МАМАЙ.

Он предложил не только отменить это решение, но и обратиться в прокуратуру области с просьбой привлечь А.МАТКОВСКОГО к ответственности за превышение служебных полномочий.

Решение с дополнением городского головы 36 депутатов горсовета приняли единогласно.

На пресс-конференции после сессии А.МАМАЙ заявил, что в результате проводимого аудита деятельности прошлой власти установлено, что супруга А.МАТКОВСКОГО выступает соучредителем 47-ми предприятий, которые ранее находились в коммунальной собственности, а потом были проданы и в результате последующих перепродаж оказались в собственности жены бывшего мэра, его кума и других родственников.

«До конца недели я направлю в прокуратуру материалы проверки и документы с сомнительными схемами передачи недвижимого имущества в Полтаве», - заявил А.МАМАЙ.