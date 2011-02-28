Суд приговорил двух активистов фронта "Севастополь-Крым-Россия"

Апелляционный суд Крыма сегодня приговорил активистов общественной организации «Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» Валерия ПОДЪЯЧЕГО и Семёна КЛЮЕВА, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении В.ПОДЪЯЧЕГО, координатора народного фронта «Севастополь-Крым-Россия».

Активист считает приговор неубедительным. «Буду рад, если дело дойдет до Европейского суда по правам человека, который неоднократно указывал в своих решениях на недопустимость преследования инакомыслия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, крымское Управление СБУ в январе 2008 года возбудило в отношении фронта «Севастополь-Крым-Россия» уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Представителям организации В.ПОДЪЯЧЕМУ и С.КЛЮЕВУ было предъявлено обвинение в призыве к присоединению Крыма к России.

Апелляционный суд Крыма в декабре 2009 года приговорил С.КЛЮЕВА к четырем годам лишения свободы, но, учитывая преклонный возраст подсудимого, отложил приведение приговора в исполнение на два года. Мерой пресечения С.КЛЮЕВУ суд определил подписку о невыезде.

Верховный Суд Украины в марте 2010 года отменил приговор Апелляционного суда в отношении С.КЛЮЕВА.

Апелляционный суд Крыма в сентябре 2010 года направил дело на дополнительное расследование.

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам ВСУ в ноябре 2010 года отменила постановление Апелляционного суда Крыма о возвращении дела на дополнительное расследование и направила дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.