Одесский горсовет решил обвешать город красными знаменами

Депутатское большинство Одесского горсовета 6-го созыва, основу которого составляют члены фракции Партии регионов, сочло ошибкой решение сессии горсовета предыдущего, 5-го созыва от 10 июля 2008 года «О согласовании места расположения памятника кошевому атаману Петру Калнышевскому».

Как передает корреспондент УНИАН, за отмену решения о выделении земельного участка на углу проспектов Шевченко и Гагарина под монумент последнему кошевому Запорожской Сечи, известному победами над турецкими войсками и канонизированному Украинской православной церковью Киевского патриархата, проголосовали 90 депутатов, воздержались – 6, не участвовали в голосовании – 12.

Докладчик по этому вопросу «регионал» Алексей КОСЬМИН мотивировал отмену решения тем, что одобренный проект возведения монумента не был реализован в течение 2008-2010 годов: до сих пор не собраны средства на его сооружение.

Депутаты не прислушались к призыву депутата Геннадия ЧЕКИТЫ не голосовать за отмену прежнего решения, поскольку образ П.Калнышевского – это образ полководца, объединяющего страну. Не произвела впечатления на большинство горсовета и приведенная депутатом историческая справка о том, что за особые заслуги в боях против турецких войск на южных рубежах Украины П.Калнышевский был награжден золотой медалью на андреевской ленте, а также получил звание генерал-лейтенанта.

Кроме того, «регионалы» проголосовали за проект решения главы фракции Геннадия ТРУХАНОВА «Об использовании копий «Знамени Победы» во время мероприятий по увековечиванию памяти о Победе в Великой Отечественной войне и по освобождению города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков».

При этом Г.ТРУХАНОВ заявил, что чтить память творцов героических страниц истории особенно важно сейчас, «когда фашистская идеология пытается реанимироваться под националистической личиной».

«Мы полагаем, что уже 10 апреля, в День освобождения Одессы, наш родной город должен выглядеть так, как он выглядел 10 апреля 44-го года: обвешанный красными флагами, знаменами победы».

В ответ на прозвучавшие из зала замечания о том, что на изготовление множества копий знамен победы необходимы большие денежные средства, Г.ТРУХАНОВ сказал: «Мы – за внебюджетные средства их изготовим и передадим в районные администрации».