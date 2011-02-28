Онопенко уверяет, что давить на него нет смысла

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет, что не ощущает политического давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я хочу сказать: на меня очень трудно политически давить. И тот, кто видит, кто отслеживает мою позицию, мою ситуацию – невозможно», - сказал В.ОНОПЕНКО.

По его словам, для него главным в работе является Конституция Украины, законодательство. «Это совесть, это моя жизнь, которую я прожил как судья и отстаивал независимость, объективность и справедливость суда. Это и есть та основа, на которой я держусь», - отметил В.ОНОПЕНКО.

«Я не скажу, что за пределами Верховного Суда есть определенные лица, политические силы, которым хотелось бы каким-то образом влиять на Верховный Суд, на председателя Верховного Суда. Это не совсем правильно, потому что в какой-либо стране это немедленно было бы осуждено, и эти лица быстренько ушли бы в отставку со своей должности. Но у нас свои украинские традиции, свои особенности», - отметил В.ОНОПЕНКО, подчеркнув при этом, что давить на него нет оснований.

Он отметил, что давить на него нет смысла, несмотря на то, что были разные ситуации, связанные, в частности, с его семьей.

При этом председатель ВСУ заявил, что продолжит работать.