Томенко попробует убедить оппозицию давить кнопки каждый за себя

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предлагает оппозиции показать пример большинству относительно персонального голосования в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге он сказал: «Буду убеждать оппозицию, чтобы на этой неделе мы попробовали продемонстрировать, что депутаты оппозиции способны выполнять Регламент и Конституцию Украины и исключительно самостоятельно голосовать и отвечать исключительно за себя как за конкретного народного депутата».

По словам вице-спикера, предварительно фракция "БЮТ-Батькивщина" поддержала его предложение, но окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании фракции.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что те народные депутаты, у которых нет времени из-за бизнеса приходить в Верховную Раду, должны были бы написать заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Он отметил: «И тогда, возможно, в парламенте соберется критическая масса тех людей, которые способны работать».

Если же не удастся «переагитировать большинство» голосовать персонально каждому депутату, заявил Н.ТОМЕНКО, тогда необходимо искать механизмы ответственности за голосование чужими карточками.

Он подчеркнул, что готов сотрудничать с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ и другими народными депутатами, чтобы навести порядок в этом вопросе.