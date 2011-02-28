Ефремов «оправдал» прогульщика Ахметова

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что будет делать все, чтобы обеспечить личное присутствие народных депутатов от Партии регионов на заседаниях Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня на брифинге, комментируя соответствующую просьбу председателя ВР Владимира ЛИТВИНА и отвечая на вопрос, каким образом он будет обеспечивать присутствие таких депутатов, как например, Ринат АХМЕТОВ.

«Мы будем работать над тем, чтобы депутаты принимали участие в пленарных заседаниях», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Что касается работы отдельных депутатов, то, по словам А.ЕФРЕМОВА, есть, кроме Р.АХМЕТОВА, и другие депутаты, которые не принимают участия в пленарных заседаниях.

При этом, по его словам, что касается Р.АХМЕТОВА, то от него в парламенте работает целая группа экспертов, которые серьезно помогают в разработке законопроектов. «Поэтому я могу сказать так, что его (Р.АХМЕТОВА – УНИАН) участие в законодательной работе очень эффективное», - сказал А.ЕФРЕМОВ.