За митинг в поддержку Януковича платили по 100 гривен (фото)
17:53, 26 февраля 2011Политика
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Люди стояли 7 часов
Митинг, который состоялся в пятницу на Майдане Независимости в честь годовщины со дня инаугурации Виктора Януковича, был проплачен. "Украинская правда" обнародовала фотоподтверждение.
Фото были сделаны во время переклички на Майдане.
В блокноте, который принадлежит человеку, делающему перекличку, указана дата митинга – 25 февраля, время проведения митинга– с 9 до 16 часов и плата за участие – 100 гривен.
Также в блокноте содержится перечень людей и номера телефонов.
Фото - Александра Ратушняка
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