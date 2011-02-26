За митинг в поддержку Януковича платили по 100 гривен (фото)

17:53, 26 февраля 2011
Политика
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Люди стояли 7 часов

Митинг, который состоялся в пятницу на Майдане Независимости в честь годовщины со дня инаугурации Виктора Януковича, был проплачен. "Украинская правда" обнародовала фотоподтверждение.

Фото были сделаны во время переклички на Майдане.

В блокноте, который принадлежит человеку, делающему перекличку, указана дата митинга – 25 февраля, время проведения митинга– с 9 до 16 часов и плата за участие – 100 гривен.

Также в блокноте содержится перечень людей и номера телефонов.

Фото - Александра Ратушняка

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