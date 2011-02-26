Герман не исключает, что вопросы к Януковичу могли фильтровать

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН не исключает, что местные чиновники могли фильтровать вопросы к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ во время проекта «Разговор со страной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила в пятницу вечером в эфире программы Шустер Live на Первом национальном телеканале.

"Вы слышали, как говорил Президент. И вы, очевидно, видели, что ему не нужно специально что-то готовить. Он скажет вам и ответит вам на то, что вас интересует. Но знаете, местные чиновники, они страшно перепуганы. Они страшно боятся, чтобы не дай Бог, что-то кто-то не то сказал, потому что Президент узнает, что он там делает на месте. Поэтому я вполне допускаю, что они могли фильтровать вопросы", - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что В.ЯНУКОВИЧ очень много и часто ездит по регионам Украины и очень много встречается с простыми людьми. Она привела пример того, как недавно Президент пожаловал в гости к простой семье в Черновицкой области.

«Они разговаривали где-то полтора часа с пенсионером. Даже говорил мне протокол, выпили себе по 50 граммов», - рассказала А.ГЕРМАН, подчеркнув, что В.ЯНУКОВИЧ знает, что происходит в стране.

«Будем делать все, чтобы как можно больше людей имели к нему доступ», - отметила А.ГЕРМАН.