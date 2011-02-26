Герман предлагает украинцам спросить себя: чем я помог Януковичу?

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что необходимо спросить, чем мы помогли Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом она заявила в пятницу вечером в эфире программы Шустер-Live на Первом национальном телеканале.

«А стоит ли нам говорить о том, что все должен сделать Президент, а не стоит ли вам задать и себе вопрос – а чем мы сегодня, каждый из нас, этому Президенту помогли», - сказала А.ГЕРМАН.

Она привела пример того, как к ней недавно обратились с просьбой защитить одного человека.

«Приехали ко мне из Львова три очень симпатичных женщины. И сказали, госпожа Анна, давайте посоветуемся, что будем делать, поскольку арестовали очень хорошую львовянку, патриотку, и надо думать как ей помочь», - рассказала А.ГЕРМАН.

На вопрос А.ГЕРМАН, почему эту женщину арестовали, ей ответили, «она ничего такого не сделала, она просто выдавала справки фальшивые при оформлении инвалидности, но она патриотка, ей надо помочь. Это же будет политическое преследование».

Также А.ГЕРМАН привела другой пример: "Два дня назад пришел ко мне один депутат из БЮТ. Я, в случае необходимости, если дело до суда дойдет, назову его фамилию. И говорит: “Госпожа Анна, давайте посоветуемся, что делать. Вы знаете, будет политическое преследование”. Я спрашивая, что произошло? Знаете, мой сын работал на таможне, он пропустил контрабандный товар, он есть в компьютере, его поймали и могут в понедельник арестовать. Это политическое преследование, поскольку я депутат Верховной Рады от БЮТ".

"Скажите, такая наша позиция помогает бороться с коррупцией, или пробует она только завуалировать какие-то наши действия каким-то политическими лозунгами или какой-то политической целесообразностью? Давайте думать о себе, можем ли мы сегодня сказать себе – нет, я не буду давать взятки?" – спросила А.ГЕРМАН.