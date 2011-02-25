В Сумах молодежь отметит годовщину президентства Януковича

В Сумах 25 февраля молодежь отметит годовщину президентства Виктора ЯНУКОВИЧА театрализованным действом «Парад невыполненных обещаний».

Как передает корреспондент УНИАН, в 14.00 от памятника Тарасу Шевченко до Сумской облгосадминистрации по улице Соборная состоится шествие, в котором примут участие персонажи, которые будут символизировать пункты предвыборной программы Президента Украины.

В частности, участники акции будут изображать темы «минимальная пенсия 1200 грн. уже в 2011 году», «налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет», «преодоление коррупции», «повышение социальных стандартов», «сокращение расходов на содержание органов власти», «возрождение и развитие украинской культуры» и т.п.

После этого возле здания ОГА участники шествия присоединятся к другим молодежным акциям, которые будут проводиться здесь по случаю годовщины пребывания у власти В.ЯНУКОВИЧА.