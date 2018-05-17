Александр Мороз: Конституции не нужны никакие ассамблеи

Лидер Соцпартии Александр Мороз – соавтор ныне действующей Конституции от 1996 года, апологет конституционных изменений 2004 года, поборник парламентаризма. Социалисты выбыли из Верховной Рады на выборах 2007 года. Напомним, что после альянса СПУ с “Регионами” 2006 года прошли внеочередные выборы, в результате которых политсила Мороза претерпела поражение. Мы задали Александру Морозу несколько вопросов.

ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОВОЛЬНЫ Александр Александрович, за полгода в Украине резко изменилась конституционная реальность. Сначала коалиция открылась не только для фракций, но и для всех желающих, потом решением КС одну Конституцию заменяют на другую. Каково вам было за всем этим наблюдать? Характерно, что спекуляции вокруг Основного Закона всегда велись в Украине высокопоставленными должностными лицами. Сначала Леонид Кучма, поддержанный Леонидом Кравчуком и Иваном Плющом, выбил у парламента для правительства право (только вдуматься!) писать законы – если вы помните, это называлось декретами. Против такой авантюры со мной выступили лишь двенадцать депутатов. Развал экономики, разграбление богатств страны – одно из последствий той авантюры. После Кучма, став президентом, всему свету жаловался, что у него нет права распустить парламент, что тот должен быть двухпалатный. Эстафету неудовлетворения принял Виктор Ющенко, который, чтобы стать президентом, поддержал первый шаг к европейской модели правления, а после избрания сразу включился в борьбу за отмену изменений. Именно ради этого была неконституционная затея с выборами-2007, мошенничество с голосами относительно противников конституционного реванша – социалистов. Впоследствии личная ссора президента с премьером свела конституционные предписания к фиговому листку. Однако они имеют теперь удовольствие: есть Конституция – 1996. Пусть с незаконным решением КС и бездеятельным в этом отношении парламентом, но… есть. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко должны быть довольны.

Казалось, должен был бы быть доволен и Виктор Янукович. Никто же не подумает даже, что ему не хватает полномочий для власти или нет умения держать ее в руках. Умение уже продемонстрировано.

В чем же дело? Почему такой бурный всплеск конституционных инициатив, да еще и в далеко не подходящий момент? Не стоит ссылаться на банальность по поводу попытки закрыть социально-экономические глупости политическим шоу вокруг Основного Закона. Для того при необходимости инструментов хватило бы. Не хочу прибегать к домыслам, но надеюсь, что Виктор Янукович внимательно проанализирует КТО и ПОЧЕМУ добивается разжигания конституционного скандала. И каких последствий, в т.ч. для самого президента, можно ожидать.

Возможно, «ходоки к президенту» набрасывали ему доказательства относительно необходимости изменений. Вполне такое допускаю, тем более, на пути Украины в Европу нужно «Европу» создавать в Украине. А для этого правовая система должна быть адаптирована к европейской. Такая работа начата в конце 2004-го, кстати, при поддержке Виктора Януковича. И если бы не регрессивные решения КС, нужно было бы лишь изменить некоторые статьи относительно самоуправления, судебной системы, прокуратуры.

В любом случае, менять кое-что в Конституции следует. Так в чем проблема? Президент – субъект законодательной инициативы. У него есть конституционное право создавать рабочие группы, комиссии и тому подобное. Достаточно его распоряжения, чтобы без определения статуса надуманного, лишнего органа, без политизации, профессионально и качественно, пусть бы и под надежным руководством Леонида Кравчука, группа подготовила нужные предложения. А дальше – как определенно в Конституции. Если нужно – то и через референдум. А обеспечение обсуждения, экспертизы, гласность. Это дело технологии.

Делая это, следует позаботиться о соответствии «духу и букве» Конституции. Тут некоторые законодатели могут зайти далеко, увлекшись «духом», обвиняя других в юридическом невежестве. Но, как говорится в русской, немного перефразированной поговорке, «на нюх и цвет товарищей нет». Одному от новой редакции будет веять европейской «Шанелью № 5», другому – нужником диктатуры. Конституция, при ее всеохватной роли и обобщенном утверждении статуса правового государства, остается при тому вещью абсолютно конкретной. Только в таком виде она пригодна для своей исключительной функции. Мной предлагается путь кратчайший, самый эффективный. И главное, конституционный. В который раз повторю: беды Украины не в Конституции, а в ее несоблюдении.

ЭТИ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИДУМАЛИ РАЗНЫЕ “ЦЕНТРЫ”, А НЕ КРАВЧУК Верите ли вы в Конституционную ассамблею, создание которой провозгласил пан Янукович? На днях он сказал, что предыдущий государственный строй не выдержал испытания кризисом... Издание указа президента о поддержке создания так называемой Конституционной ассамблеи завершает оформление намерений, которые декларируются некоторыми политиками уже длительное время. Характерно, что чаще всего такие идеи провозглашали те, кто занимал высокие государственные должности. Показательно также, что они при том якобы заботились об обеспечении реализации права народа как источника власти.

Ни у кого нет сомнения, что о праве народа тут не шла речь и мнением его никто не интересовался. Это и не удивительно, потому что граждане не удовлетворены не содержанием норм Конституции, в частности их прав и свобод, а тем, что эти права не обеспечиваются государством. Отсюда закономерный вывод – не нужно заниматься манипуляциями вокруг Конституции. Нужно сосредоточиться на тех проблемах, которые действительно тревожат людей. Ведь Основной Закон не создает никаких препятствий для обеспечения людей работой, напротив - обязывает власть гарантировать людям социальную защиту, пенсии, стипендии, медицинское обслуживание и безопасность. Так давайте этим и заниматься, а не придумывать какие-то причины, из-за чего конституционные нормы во многих случаях становятся формальностями, а Конституция не уважается гражданами.

Понятно, что Основной Закон должен совершенствоваться постоянно, исходя из обстоятельств, которые складываются в результате развития государства и общества. В Конституции как раз и предусмотрен порядок внесения изменений (уточнений, поправок). Этому посвящен ее отдельный ХІІІ раздел. Он изложен так, чтобы ограничивать искушения неуравновешенных инициаторов. Предусмотрено, например, использование референдума относительно важнейших моментов государственного и общественного строя, прав и свобод граждан. И содержания раздела ХІІІ.

Похоже, что это как раз сильнее всего нервирует желающих забавляться с Конституцией. Почему такой вывод?

Конституция не предусматривает никаких ассамблей. Кстати, в украинском лексиконе слово «ассамблея» употребляется лишь для обозначения общих собраний какой-то международной организации (Генеральная ассамблея ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы и тому подобное). Неточная дефиниция ориентирует на обманчивую логику действий. И в самом деле, в комментариях инициаторов «ассамблеи» (а дискуссии по этому поводу в разногообразных «центрах», «лабораториях» и тому подобное ведутся уже не первый год, не Л.Кравчук инициатор идеи) предусматриваются разные варианты, как «ассамблеей» заменить парламент. Там и референдум о необходимости новой Конституции, и референдум об изменении содержания ее ХІІІ раздела, и о возможности самой «ассамблеей» принимать новый Основной Закон, и даже о том, что ее инициативы не стоит анализировать в Конституционном Суде. А почему? Потому что все, мол, заполитизированно: парламент, КС, правительство. А «ассамблея» будет состоять из «святых», которые политикой не занимаются, не занимались и обязуются (!) в дальнейшем не заниматься, на государственную службу не устраиваться и т.д. Что последнее – нарушение конституционного права гражданина – во внимание не принимается.

Аналитики из «центров» и «лабораторий», не имея, похоже, собственных аргументов, ссылаются на опыт прежних стран Восточной Европы, на Италию, Португалию, Венесуэлу, Индию и т.д. Говорят при том о реализации учредительного права народа путем проведения Учредительных Собраний, которые и утверждают Основной Закон. Правильно пишут. Так было. Но во всех случаях – при становлении новых государств или нового общественного строя: в Индии – после ее колониального состояния, в Италии и Португалии – при переходе от фашистской диктатуры к демократии, в Румынии, Болгарии – при изменении социалистического на капиталистический строй, в Бельгии, США, Норвегии – при принятии вообще первого закона, который начинал государственность.

А что начинаем мы? Нужно иметь в виду, что использование инструмента «ассамблеи» требует сначала изменений в ХІІІ разделе Конституции, а их можно ввести лишь референдумом. Референдумом об... «ассамблее». Разве это на здоровую голову придумано? И зачем это, в частности, Леониду Кравчуку и Виктору Януковичу? Чтобы под «ассамблейный» вопрос нацеплять другие, рассорить людей, потерять государство? Мы через 20 лет существования государства начинаем демонстрировать сомнение в том, что оно «ще не вмерло»? Да нет, оно живо и было бы здоровее, если бы на его организме не заводились разные образования с сомнительными функциями.

ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО НИКОГДА БЫ НЕ СОЗДАЛИ РАБОЧЕГО ТАНДЕМА Прошлые выборы президента состоялись без мощного левого кандидата, участие Симоненко в выборах было чисто номинальным. Почему левые силы так скомпрометированы? Вы не сожалеете, что когда-то стали спикером от большинства с “Регионами”? Ситуация комментировалась мной не раз, повторяться не стоит. Тем более чтобы не наговорить чего-то лишнего о номинальных соседях в политическом спектре.

О председательстве в парламенте и альянсе... У меня создается впечатление, что людям удобнее пользоваться пропагандистскими стереотипами, чем объективностью. Мне не за что оправдываться и не о чем жалеть. Я брал на себя ответственность за организацию институтов власти в конкретных не мной созданных условиях. Договоренность между ПР и НУ была уже оформлена соглашением. Мешало тому лишь одно обстоятельство – на Майдане не “регионалы”, а социалисты выступали за смену режима. Что уже прошло два года, за которые НУ и БЮТ побили горшки (вспомните скандальную отставку правительства в 2005 году), что за это время НУ и БЮТ воспринимали социалистов как врагов и выборы–2006 это продемонстрировали, – все это будто не имело значения. Что на выборах мы говорили: «Все они одинаковые, либералы». Для Виктора Ющенко альянс НУ и ПР был желательным (и логичным, прибавлю). Но для этого следовало доказать невозможность создания другой коалиции, то есть оправдать его перед своими избирателями. Нашли повод: социалисты – изменники. То они хотят должности спикера (согласованной заблаговременно), то поздно от нее отказались, то не хотят поддержать кандидатуру спикера от Ющенко (когда мы согласились на Еханурова, его заменили на Порошенко, чтобы чехарду с властью растянуть еще на 3 – 4 месяца, и т.д.), то просто не голосуют вместе с БЮТ и НУ. В любом случае ярлык был уже подготовлен, через это нужно было пройти. Моя ошибка – не использовал все возможности для объяснения людям того, что происходило. Надеялся на то, что Виктор Ющенко опомнится, а для пользы дела не нужно президента излишнее «проявлять». Надеялся и на время, люди и сами дозрели бы до понимания сути.

Не случилось. Зато за 5 лет люди имели возможность убедиться: я был прав! Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко никогда бы не создали рабочего тандема. Их личные амбиции и интересы того не позволяли! Это очевидно.

А что дорого стоило партии и мне? То, что мы, не смотря на то, что нас оболгали, взяли практически почти тот процент, что и на выборах – 2006, только в 2007 году администрация «демократического» президента уничтожила наши результаты, особенно в Закарпатской, Одесской и других областях, где у нас были высшие показатели. А суды и избирательные комиссии и тогда действовали «в пределах закона», как и во время коммунальных выборов 2010 года. Теперь организаторы еще той «администрации» в структурах новой власти.

Да, для партии отсутствие в парламенте – демонстрация неуспеха. Досадно, это потеря возможностей для борьбы за наши программные цели. Но для общества – это еще большая потеря. И она тоже – из-за пользования упомянутыми стереотипами.

КАССЕТНЫЙ СКАНДАЛ ОРГАНИЗОВАЛ НЕ Я, А ЛЕОНИД КУЧМА Общественные настроения сейчас очень подавленные. Журналисты ищут, где, как и в чем люди ошиблись. По сравнению с Януковичем президент Кучма высматривает супергосударственником. Он и его родня говорят, что именно кассетный скандал свел Украину с пути реформ, привел к потере ее имиджа. А отцом кассетного скандала вы можете считаться так же, как и отцом Конституции. Вы убеждены, что поступили тогда правильно? Кто и чего из президентов стоит – покажет время. Сравнительные оценки – не моя тема сегодня. Мнения родных Леонида Кучмы можно объяснить, тем более, если считать развал экономики и всего, что можно развалить, – реформами. Потерял имидж государства и организовал так называемый кассетный скандал не я, а Леонид Кучма. Не я же вел разговоры о Георгии Гонгадзе (а это лишь микроэпизод (!) для демонстрации управления).

Я поступил так, как был обязан по Конституции, законам и совести. В правильности шагов убежден абсолютно.

А если бы вы пошли с пленками к Кучме, если бы раскрыли карты? Могло быть, что власть имела бы импульс к самоочищению, а Украина – эволюционный путь демократизации? Интересно... Расскажите, как бы это выглядело... Политика – не игра в карты. Тем более, махлевать. Это не мое. Даже в картах. А затем в душе всю жизнь носить: «Прости, Гиви, тебя убили, чтобы... демократия развивалась»? Преступление уравновешивается наказанием. Так строятся общественные отношения. Этим торговать нельзя. Особенно, когда цена – жизнь человека.

Еще один пример. Я встретился с Леонидом Кучмой. Так, мол, и так, есть информация, что в Америке разгорится скандал относительно «Кольчуг». Нужно его не допустить. Есть возможность.

“А-а, это то, что одевать?” – сыграл умника мой собеседник.

“Простите, тогда не о чем говорить”.

«Кольчуги» в Ираке нашли. При встрече спросил об этом у Олбрайт. Она деликатно промолчала. Видно, был на то время в чем-то интерес выше, чем дело о незаконной торговле оружием...

Простите, все эти вопросы диктуются горьким признанием, что полуавторитаризм Януковича в первом году значительно хуже полуавторитаризма Кучмы в его десятом году. Мы (общество в целом) часто умные задним числом. Нужно было поддержать социалистов. Возможностей было много за 20 лет. Не случилось. Да и журналисты часто молчали там, где молчать нельзя, или выбирали удобную позицию. Разве не так? Разве не видно, что удаление социалистов на протяжении по крайней мере двух последних лет из информационного пространства, - это установка. А мы же все якобы за свободу слова, за демократию.

Пукача признали виновным в смерти Георгия, заказчиком признали Кравченко. Вы с такими результатами расследования согласны? Это глупость, я уже не раз об этом говорил. Ответ только на один вопрос (а следствие обязано его получить) прольет свет на все дело: кто распорядился и для чего перевезти останки журналиста из Рокитнянского района под Таращу? Пусть журналисты задают этот вопрос прокуратуре и суду. Он вполне логичен.

Семья Кучмы думает, что кассетный скандал заказан другим государством. Вы допускаете, что Гонгадзе могли убить, чтобы “подогнать” это под пленки? Тут не нужно ничего допускать, ведь следствие якобы проведено и никаких «следов» иностранных государств не обнаружено. Вообще о таком стыдно говорить, люди-то у нас не приматы. Не нужно их обижать пропагандой идиотичных версий.

Может, продолжим тему? А какое государство «заказало» криворожскую провокацию и почему невинный человек провел 5 лет за решеткой? Почему президент лично чуть ли не ежедневно контролировал то следствие?

А почему не расследованы до конца убийства Малева, Гетьмана, Чорновола, отравление Ющенко, «подвиги» Лозинского? Это тоже «следы» иностранных государств, или все-таки их «агенты» в нашей обуви? Правда, где оно теперь наше.

Лана Самохвалова