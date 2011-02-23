Луценко говорит, что акклиматизировался в СИЗО без особых проблем

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не имеет жалоб на условия своего содержания в СИЗО.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью «Главреду» и «KyivPost».

«Условия содержания - стандартные.Камера усиленного режима, в которых содержатся пожизненно осужденные - 9 кв.метров, железные нары, бетонный пол, кирпичные стол и стул. Ежедневно- прогулка в таком же 9-метровом дворике, физзарядка. Есть казенный телевизор, много читаю.Еду готовим с помощью кипятильника», - сказал Луценко.

«Жалобу меня нет - так содержат и всех остальных.Да и опыт двухлетней солдатской службы помог акклиматизироваться без особых проблем», - добавил он.

Напомним, Луценко инкриминируют незаконное продление наружного наблюдения за бывшим водителем экс-заместителя руководителя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка, незаконное продвижение по службе и предоставление льгот его водителю и растрату государственных средств на празднование Дня милиции. 16 февраля Печерский районный суд Киева продлил ему срок пребывания под стражей до 26 апреля.