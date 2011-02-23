Попов определил приоритеты деятельности киевской власти

В этом году в украинской столице будут внедрять системные экономические реформы, чтобы обеспечить преодоление инфраструктурных ограничений развития города.

Об этом во время расширенного заседания коллегии КГГА заявил глава администрации Александр Попов. Градоначальник рассказал, что городская власть в 2011 году будет работать над усовершенствованием системы управления городом и его ресурсами; реформированием жилищно-коммунального хозяйства и системы здравоохранения, обеспечением доступности и повышения качества социальных услуг; модернизацией и перестройкой социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Будут развивать жилищное строительство, готовиться к проведению в городе финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В планах столичной власти и активизация инвестиционной составляющей экономики Киева.

«В 2011 году перед нами стоит задание обеспечить предпосылки для перехода от обновительного роста к качественному опережающему развитию», – заявил Александр Попов.

По предыдущим прогнозам в Киеве ожидается рост: валовой добавленной стоимости на 4,5%; промышленного производства на 5,0%; обороту розничной торговли на 7,0%; реализованных платных услуг на 6,2%; реальной заработной платы на 4,5%; инвестиций в основной капитал на 5,0%; прямых иностранных инвестиций на 16,2%; экспорту на 1,5%; импорту на 2,0%.