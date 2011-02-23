Наша Украина требует прозрачности тендерных процедур

Партия «Наша Украина» настаивает на обеспечении полной прозрачности тендерных процедур и проведении публичного аудита компаний, которые принимают участие в тендерах.

Об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что лишь такие действия позволят ликвидировать коррупционные схемы в сфере госзакупок.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, сфера государственных закупок остается одной из главных ячеек коррупции власти и неэффективных расходов десятков миллиардов бюджетных средств.

«На фоне заимствования правительством миллиардов долларов МВФ и недостатка средств на реализацию социальных программ, повышения уровня зарплат и пенсий, СМИ изобилуют сообщениями о таких тендерных решениях чиновников как, например, затрата 68 тыс. грн. на установление одной скамьи в харьковском метро или 22 млн. грн. на ремонт части помещений двух этажей дома правительства», - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что «Наша Украина» категорически против принятия правительственного законопроекта № 7532 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок», которым предлагается вывести государственные закупки из-под контроля общественности.

По убеждению председателя политсовета «Нашей Украины», власть намеревается лишить граждан доступа к информации обо всех участниках торгов и их ценовых предложениях. Это, по его словам, приведет только к массовой имитации конкуренции и сделает невозможным предотвращение коррупционных сговоров еще на этапе подготовки к проведению закупки.

«Правительственные предложения означают только одно – новые миллиардные потери из госбюджета, а, следовательно, средства, которые могли бы быть направлены на улучшение здравоохранения или финансирования учебных заведений, будут разворованы чиновниками», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.