Тимошенко в Твиттере поздравила с праздником
13:05, 23 февраля 2011Политика
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Время защищать Украину?
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО поздравила с Днем защитника Отечества всех, кто его празднует.
Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.
"С Днем защитника Отечества всех, кто празднует! Сейчас время его защищать. "Наш" тоже служил. Во Внутренних войсках. Но с другой стороны. И сегодня с другой", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.
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