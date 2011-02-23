Тимошенко в Твиттере поздравила с праздником

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО поздравила с Днем защитника Отечества всех, кто его празднует.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

"С Днем защитника Отечества всех, кто празднует! Сейчас время его защищать. "Наш" тоже служил. Во Внутренних войсках. Но с другой стороны. И сегодня с другой", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.