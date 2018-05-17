Правда о 23 февраля: большевики капитулировали перед кайзером и учредили праздник

Чтобы забыть позор поражения, его надо было превратить в торжество... Зачем праздновать день капитуляции Советской России, еще и называть его днем защитника Отечества?.. Президент, премьер и другие официальные лица дружно поздравляют граждан с Днем защитника Отечества, не слишком вдаваясь в детали – с чем именно. Мол „праздник мужчин” – и все тут.

Еще два десятилетия назад историки упорно спорили вокруг того, что же произошло 23 февраля 1918 года. Теперь уже не спорят. В большевистской прессе тех дней они так и не нашли ни одной ссылки на разгром немцев, который якобы произошел 23-го. Напротив, 25 февраля большевики включили гудки в самом Петрограде, чтобы разбудить город и ускорить запись добровольцев в Красную армию, ожидая наступления немцев на столицу. 26 февраля Ленин сообщил соратникам, что столица переносится в Москву.

В то же время известно: 23 и 24 февраля – это дни „безусловной” капитуляции Советской России перед кайзерской Германией. Чтобы забыть позор, ее нужно было превратить в торжество. Потому 23 февраля – это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны, чем российской советской, или, тем более – украинской.

В первые послереволюционные годы в официальных сообщениях по поводу праздника речь шла о том, что якобы 23 февраля 1918 года Совнарком принял декрет об организации Красной армии. Однако в действительности этот декрет был издан еще 15 января.

На десятилетие праздника – в 1928 году – выяснилось, что 23 февраля 1918 года советская власть приступила к организации первых отрядов Красной армии.

В сентябре 1938 года, в кратком курсе истории ВКП(б) появилась новая версия: 23 февраля 1918 года „под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор”.

Позже Сталин заявил, что 23 февраля 1918 года отряды Красной армии „наголову разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков”. Так ложь и пошла гулять по миру.

Во времена хрущевской оттепели в той таки истории партии куда-то исчезло сообщение о Нарве, однако выяснилось, что под Псковом Красная армия „оказала упрямое сопротивление более многочисленным силам противника и нанесла им серьезное поражение”.

Такие противоречивые сообщения вызывают закономерный интерес: а что же произошло в действительности?

А в действительности 10 февраля 1918 года безрезультатно закончились переговоры о мире между Россией и Германией в Бресте. Советская власть надеялась, что немцы просто оставят большевиков в покое, имея значительные проблемы на фронтах во Франции и Бельгии. Однако через неделю, 18 февраля немцы начали наступление по всей линии развалившегося фронта. Немцы продвигались к востоку на поездах, практически без сопротивления. Скорость их передвижения ограничивалась преимущественно качеством дорог. 18 февраля немцы захватили Двинск (Даугавпилс), 20 – Минск, 21 – Полоцк, 24 февраля – Псков, Тарту и Таллин.

Наступление осуществлялось небольшими отрядами, часто лишь из 100-200 человек. По признанию большевика Зиновьева, хорошо укрепленный Двинск захватил отряд от 60 до 100 человек.

В это время советский главнокомандующий Криленко обнародовал приказ об „организации братания” с немцами. Однако немцы оказались стойкими к „братским объятиям”. 19 февраля Совнарком телеграфировал в Германию о том, что согласен на все. Однако немцы несколько дней не отвечали, продолжая наступление.

21 февраля советская власть в Петрограде объявила: кто не запишется в Красную армию, того пошлют под конвоем копать окопы вокруг города. За несколько дней в Красную армию записалось до 100 тысяч человек. Нарком Дибенко повел в бой матросов. 1 марта они захватили Нарву, и через два дня, с приближением немцев, убежали. 4 марта немцы без боя вошли в Нарву. Назвать эту вылазку „розгромом немецких войск” было бы большой натяжкой, тем более что произошли эти события не 23 февраля.

23 февраля утром Германия предоставила свои мирные условия, по которым Петроград должен был признать независимость Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Украины, подписать мирное соглашение с Украиной, демобилизовать армию, разоружить флот и т.д.

23 февраля члены ЦК РСДРП (б), то есть большевики, согласились принять немецкий ультиматум.

В 3 часа утра 24 февраля Всероссийский Центральный исполнительный комитет (то есть правительство) приняло немецкий ультиматум. За капитуляцию проголосовало 116 членов ВЦВК, 85 – против, 26 воздержались.

Вероятно, именно факт капитуляции обусловил избрание этого дня в качестве праздника. Чтобы забыть позор, его нужно было превратить в торжество. Кроме того, новая власть просто нуждалась в новых праздниках и лепила их из чего попало.

Власть создавала предельно дешевые, лубочные мифы, для „как можно более широкого восприятия”. Вместо того чтобы чествовать какого-то реального Худойбердиева, власть находила правильных деятелей, с правильными биографиями, пролетарской родословной до восьмого колена и соответствующими громкими фамилиями.

Вспомним, что на Рейхстаг в 1945 году карабкалось несколько десятков бойцов, пока туда не залезли воины с „правильными” национальностями – русский и грузин.

Если кто-то проигрывает, то кто-то должен и выиграть. Немецкое наступление 1918 года – безусловный успех немецкой армии, которая продемонстрировала, что даже после изнурительной трехлетней войны на два фронта сохранила организованность и способность действовать малыми группами во враждебном окружении.

Через две недели немецкая армия захватила в пять раз большую территорию, чем ей удалось отвоевать за предыдущие три с половиной года первой мировой войны. О немецких потерях в этом походе нигде не сообщается. Германия осуществила такую экспансию фактически без потерь, хотя за предыдущие годы войны положила на восточном фронте сверх миллиона солдат. Тем более что лучшие немецкие части еще летом 1917 года, после начала развала российского фронта, были переброшены на Западный фронт главнокомандующим немецкой армии Гинденбургом.

Вся эта история свидетельствует о том, насколько на войне выгодно разложить противника изнутри. И еще важнее – не допустить разложения своих войск и государственных структур.

Многие историки считают, что немцы могли захватить Петроград, однако огромный город им не был нужен в условиях войны на Западе, тем более что большевики приняли ультиматум.

...В то время как немцы показали всего лишь здравый смысл и свою неизменную организованность, тогдашняя украинская элита ярко проявила полную безответственность, распустив украинизированные части регулярной армии и намеренно препятствуя бурному росту Свободного казачества. Если бы не это самоубийственная для Украины глупость тогдашней украинской власти, большевики, возможно, так же убегали бы от украинского войска, а не организовывали массовые расстрелы и экспроприации в Украине, как это произошло.

Однако, к сожалению, в истории не бывает условного наклонения.

Поэтому перед Украиной сегодня стоит дилемма. С одной стороны, зачем праздновать день капитуляции Советской России, еще и называя его днем защитника Отечества?

С другой стороны, определенная часть нашего населения привыкла отмечать эту дату и считает ее праздником мужчин. Потому оптимальным было бы учесть сантименты ветеранов и других ностальгирующих граждан и переименовать 23 февраля в День ветерана Советской армии.

А вместо этого учредить еще один „мужской” праздник.

Им вполне мог бы стать День Покрова Пресвятой Богородицы – древний казацкий военный праздник (14 октября). Однако совпадение этого праздника с Днем основания УПА вряд ли вызовет энтузиазм у нынешней власти.

Наверно, оптимальной датой для Дня Вооруженных Сил Украины стало бы 6 мая, когда православные христиане отмечают День Святого Георгия Победоносца. Это праздник мужчин и защитников очень широко отмечается у православных Болгарии, Македонии, а также в Сербии, Черногории и Грузии именно как праздник мужчин. К тому же в этот день была первая победа Освободительной войны украинского народа под Желтыми Водами 1648 года.

Для Дня Военно-морского Флота Украины возможны другие варианты. В частности, 18 июня 860 года состоялся первый точно зафиксированный в византийской хронике выход Киевской Руси на международную арену. В этот день наши корабли (по разным данным от 200 до 360) неожиданно появились под столицей Византийской империи и взяли ее в осаду. Жители и император были в панике, однако через неделю осада была снята, после разорения предместья Константинополя и выноса византийцами чудотворных икон. Отечественная летопись помещает это событие под 866 годом, но, скорее всего, ошибается. Византийцы дают точную дату. После этого события идут первые сообщения византийцев о крещении русинов.

Эти даты не являются конфликтными, не ретроградными, исторически амбициозными и способными объединить большинство граждан. А нынешние дни Вооруженных Сил и Флота Украины стоило бы переименовать в дни возрождения Вооруженных Сил и Флота Украины.

Пока еще власть преимущественно „озвучивает” реформы.

Исходя из того, что с реальными реформами все же складывается, власть могла бы ухватиться за шанс сделать хоть что-то путевое – хотя бы на уровне символов.

Александр Палий, историк