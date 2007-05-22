Медведчук стал главным юристом коалиции?

Источники газеты "Україна молода" утверждают, что экс-глава Администрации Президента Кучмы Виктор Медведчук стал главным законодателем коалиции и теперь отвечает за юридическое сопровождение в борьбе со стороной Президента и оппозиции. Ввиду того, что в нынешней сложной ситуации оба лагеря по-своему пытаются апеллировать к праву и обеспечивать нужные решения судов, занятие юриста Медведчука — архиважное. К тому же позволяет ему действовать в уютной для себя атмосфере — негласно и непублично.

В роли главного «кризисного законодателя» Виктор Медведчук может сильно прислужиться коалиции. Он еще имеет влияние на суды, в частности и на Конституционный. Именно к квоте лидера СДПУ(о) приписывают двух скандальных судей КС, которых Президент Украины освобождал с должностей, — Валерия Пшеничного и Сюзанну Станик. Виктор Владимирович имеет связи с Высшим советом юстиции. Даже больше, как писала «УМ», он пытался отстоять свое членство во ВРЮ через суды. В конце, Медведчук имеет многолетний опыт юридической и законотворческой практики.

Впрочем информация о возвращении Медведчука в активную политику не получила подтверждения в самой Социал-демократической партии (объединенной). Экс-нардеп Владимир Заец сказал «УМ»: "Об этом я не слышал". А заместитель председателя СДПУ(о) Игорь Шурма посоветовал обратиться с этим вопросом к самому Медведчуку.

В конечном итоге, подтверждением сближения СДПУ(о) и Партии регионов является и тот факт, что в состав рабочей группы, которая ведет переговоры относительно досрочных выборов парламента, еще на прошлой неделе ввели главного эсдека, экс-президента Леонида Кравчука.

Україна молода