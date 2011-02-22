Украинскую школу в Донецке отстояли

В Донецке родители и ученики украинской школы №136 в Буденовском районе предотвратили закрытие своего учебного заведения, доказав местной власти необходимость полноценного функционирования этой школы.

Как передает корреспондент УНИАН, родители учеников школы №136 заявили, что сегодня на общешкольном собрании было принято решение о том, что в школе на следующий учебный год будут набираться как первые, так и десятые классы.

По их словам, на собрании присутствовали, кроме родителей, учеников и педагогов школы, председатель Буденовского районного совета Виктор КАРЦЕВ, депутатская комиссия райсовета, журналисты, представители общественных и партийных организаций.

Представители местных органов власти убедились, что в школу, действительно, подано много заявлений родителей с просьбой принять на обучение их детей в первые и десятые классы.

В.КАРЦЕВУ передали лично в руки стопку этих заявлений родителей, и он заверил, что все учащиеся будут приняты в данное учебное заведение. Глава райсовета пообещал родителям на собрании, где присутствовало около 150 человек, завтра же дать распоряжение районо о полноценном функционировании украинской школы №136 в новом 2011-2012 учебном году.

По словам родителей, это известие все присутствующие на собрании восприняли с воодушевлением и ликованием. «Это, по сути, второе рождение нашей школы!» - заявили родители.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Донецке прошел митинг-протест учеников Донецкой украинской школы № 136 и их родителей против закрытия этого учебного заведения.

В митинге, который проходил возле здания школы, приняли участие около 150 человек.

Учитель школы № 136 Светлана ОВЧАРУК на митинге заявила, что чиновники из отдела образования Буденовского района Донецка запугивают учителей и заставляют педагогический коллектив переходить на работу в другие школы.

Она также добавила, что районный отдел образования по решению районной комиссии запретил набор учеников в первые и десятые классы этой школы.

«Нас хотят лишить первых и десятых классов, признать школу нерентабельной и закрыть», - сказала тогда С.ОВЧАРУК.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ, или 2,5% от общего количества.