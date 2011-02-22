Близнюк делает вид, что не попрекал старушек субсидиями и льготами

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявляет, что «никто ни у кого не имеет права» забирать квартиры, но государство должно предоставить пенсионерам возможность переселяться в малогабаритные квартиры с целью экономии, если они этого захотят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции, возвращаясь к теме о том, что человек, владеющий большой квартирой, может по желанию переехать жить в квартиру с меньшей площадью.

«В свое время здесь, в этом зале кто-то из вас задавал вопрос: «А как вы относитесь к тому, что люди готовы передать свое жилье больших размеров, трехкомнатную квартиру, и перейти в меньшую?». Я сказал, и повторяю о том, что государство должно людям предоставить такую возможность», - отметил губернатор.

Он категорично подчеркнул, что никогда не говорил о том, что допустимо забрать квартиру у одинокого пенсионера и переселить его в квартиру меньшей площади.

«Забирать квартиры у людей, как некоторые из вас пишут в заголовках, — это бред, и это ваш бред, это не мой бред! Я имею ввиду тех, кто пытается под громкими заголовками чего-то там показать. Поэтому я подчеркиваю, никто ни у кого ничего не имеет права забирать, и делать этого не будет», - сказал А. БЛИЗНЮК, обращаясь к журналистом.

Однако при этом он добавил: «Но если человек хочет этого, то государство должно предоставить человеку такую услугу».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля на пресс-конференции, комментируя предложения коммунальных служб области пенсионерам отдавать государству свои квартиры и получать взамен жилье с меньшей площадью, А.БЛИЗНЮК высказал мнение, что государство должно переселять одиноких пенсионеров из больших квартир в «малогабаритное жилье».

А.БЛИЗНЮК уверен, что таким образом государство должно стимулировать граждан сокращать свои расходы на оплату коммунальных платежей.

«Вот живет женщина одна в трехкомнатной квартире, она имеет льготы. Вы не забывайте, что кроме субсидий, есть еще льготы… И до тех пор, пока ей будет выгодно ни за что не платить и жить в трехкомнатной квартире, она там будет жить. А как только она почувствует, что ей нужно платить за трехкомнатную определенную сумму, а за однокомнатную - в три раза меньше, она поймет, что лучше ей не занимать деньги или на кого-то обижаться. Тогда появятся стимулы для таких людей. А пока есть стимул только один: живи, а государство за тебя заплатит», - отметил А.БЛИЗНЮК.

Он также подчеркнул, что пока нет государственной системы обмена жилья, но она должна быть создана.

«Государство должно подготовить соответствующие малогабаритные (квартиры), где люди смогут общаться, иметь прачечную, парикмахерскую и прочие услуги. Это большая работа», - сказал А.БЛИЗНЮК.