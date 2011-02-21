Литвин признал, что «кнопкодавы» в ВР непобедимы

Спикер Владимир Литвин не знает, как заставить народных депутатов ходить на заседания Верховной рады и голосовать за себя персонально. Об этом он 21 февраля сказал журналистам в Житомирской области, передает ТСН.

"Заставить тех, кого народ избрал, не так-то просто, и вы это понимаете. Нет рычагов влияния. Но то, что зарплату там не насчитываем, я думаю, для некоторых это - как мертвому припарка, не табелируем - то же", - сказал он.

Спикер отметил, что ему было стыдно, когда польская делегация стала свидетелем того, каким образом происходит голосование в Раде.

"Да, я так же, как и, думаю, все пережил стыд, когда депутаты польские увидели, что у нас происходило", - выразил сожаление Литвин.

По его мнению, депутатов нужно призывать лично голосовать за законопроекты и апеллировать к ним с тем, что на следующих парламентских выборах избиратели оценят непосредственную работу парламентариев в Раде.