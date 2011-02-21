Одесским гаишникам вручили «Секреты украинского языка»

В Одессе по случаю Международного дня родного языка активисты партии «Христианско-демократический союз» провели на улицах областного центра акцию по раздаче работникам ГАИ книги Святослава КАРАВАНСКОГО «Секреты украинского языка».

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Одесской областной организации ХДС Валерий ЛИСОВСКИЙ, «таким способом активисты партии стараются углубить знание государственного языка работниками органов внутренних дел Одессы».

Побудил их к проведению этой акции факт игнорирования государственного языка при исполнении служебных обязанностей со стороны работников городской ГАИ, прежде всего экс-инспектора Александра ШВЕЦА.

Впрочем, «далеко не все инспекторы ГАИ, с которыми довелось встретиться по случаю праздника родного языка, положительно восприняли нашу гуманитарную инициативу, - отметил В.ЛИСОВСКИЙ, - однако нас это не удивило. Кроме того, руководствуемся одним из основоположных принципов партии, согласно которому в Украине, как предписывает Основной Закон, должен быть один государственный язык – украинский. И каждый государственный служащий должен им хорошо владеть».

По словам В.ЛИСОВСКОГО, местная организация ХДС также передала более ста книг в библиотеки Одесской области.

Как сообщалось, Международный день родного языка отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2000 года. Его цель - привлечь внимание к поддержке языкового и культурного разнообразия. ЮНЕСКО толкует понятие «язык» не только как средство для общения, но также как культурное наследие и выражение культурной идентичности.

По случаю праздника сегодня во Львове более 50 писателей из разных городов Украины проведут всеукраинский писательский марафон «Рідною мовою».