Офис Батькивщины круглосуточно охраняют нардепы

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что офис «Батьківщини» в Киеве круглосуточно охраняют народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня перед очередным допросом в Генеральной прокуратуре Украины.

«Офис партии «Батьківщина» с того дня, когда была попытка СБУ изъять наши центральные серверы партии, охраняется народными депутатами в круглосуточном режиме», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в центральном штабе партии постоянно дежурят 10 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании ВР первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации относительно партийного офиса политической партии «Батьківщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

После этого лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что Служба безопасности Украины проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

В СБУ опровергли заявления о захвате спецподразделением "Альфа" офиса партии "Батьківщина" в Киеве.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую приобрела эта информация.