Шкиль утверждает, что у Батькивщины есть видео «визита» СБУ в офис партии

Партия «Батьківщина» располагает видеозаписями, которые подтверждают посещение представителями СБУ центрального офиса партии в Киеве на прошлой неделе.

Об этом газете «КоммерсантЪ-Украина» (№26 от 21 февраля 2011 года) заявил народный депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ШКИЛЬ.

"У нас есть все данные: фамилия, имя, отчество, звание начальника отдела, который руководил этой операцией, есть видео, на котором также зафиксированы номера машин",– сказал он. Вместе с тем, по словам депутата, с просьбой предоставить эту информацию для проведения проверки из СБУ "никто официально не обращался".

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании парламента первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации в отношении партийного офиса политической партии «Батьківщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

После этого лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что Служба безопасности Украины проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

В СБУ опровергли заявления о захвате спецподразделением "Альфа" офиса партии "Батьківщина" в Киеве.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую получила эта информация.