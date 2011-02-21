Гриценко: миллиардеры, приближенные к Януковичу, видят угрозы

Народный депутат Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что концентрация власти и силы в одних руках – это угроза для миллиардеров.

В интервью “Газете по-украински” политик заявил, что “миллиардеры у нас несчастливые”.

«Они должны быть заинтересованы в стабильности, когда растут состояния граждан и внутренний спрос. А имеют стабильность, как на кладбище”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, часть миллиардеров, приближенная к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, стремительно увеличивает состояния. “Сейчас нацелились на приватизацию земли, генерирующих компаний. В экономическом смысле у них все хорошо. Но более умные из них осознают: концентрация власти и силы в одних руках – это угроза для них», - подчеркнул политик.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что президент “уже перебрал почти все властные полномочия на себя, сам всех увольняет и назначает”.

“Плюс в этом один – вся страна теперь знает, что за все отвечает один человек, ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович”, - сказал лидер «Гражданской позиции».

«Он не может сказать, что ему помешал парламент, Генпрокурор или председатель СБУ», - отметил народный депутат.

Плюсом, по его убеждению, является и то, что “когда на место В.ЯНУКОВИЧА придет другой человек, с европейскими ценностями, он с первого дня будет в комфортных условиях, сможет быстро заменить верхушку власти и начнет делиться полномочиями”.

Сегодня же, по мнению народного депутата, В.ЯНУКОВИЧ “хочет сконцентрировать полномочия в одних руках, принять закон о выборах, который на 10 лет обеспечит ему покой”.

«Но люди все видят, и недовольство в обществе растет. Этот чайник не может кипеть долго, не выпуская пар», - убежден председатель «Гражданской позиции».

При этом он напомнил, что в прошлом году в Египте было спокойно и стабильно.

«Президент Египта правил свыше 30 лет, и вдруг все окончилось отставкой, арестом его счетов. Таким будет финал политики, если она опирается лишь на силу и концентрацию полномочий», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.