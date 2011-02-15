Тимошенко думает, что «специфический родственник» Януковича ее отпустит

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО планирует завтра обратиться с письменным ходатайством к Генеральной прокуратуре Украины относительно своего выезда в Брюссель для участия в саммите Европейской народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она сегодня разговаривала по телефону с президентом ЕНП Вильфредом МАРТЕНСОМ.

В ходе разговора В.МАРТЕНС пригласил Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в саммите ЕНП. «Я приняла приглашение», - сказала она, отметив, что завтра на 12.00 ее вызывают в Генпрокуратуру и она подаст письменное ходатайство относительно поездки на саммит.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что ей все же удастся выступить с докладом на саммите ЕНП и убедить европейцев «бороться за Украину, чтобы она не осталась на обочине Европы, а была сильной демократической страной».

Комментируя по просьбе журналистов возмущения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА тем, что Генпрокуратура не разрешила ей поехать в Брюссель, Ю.ТИМОШЕНКО выразила удивление такой реакцией главы государства.

«Возмущение ЯНУКОВИЧА выглядит симпатично. На самом деле работники прокуратуры мне сообщили, что готовы были меня отпустить, но у них было прямой запрет Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, она выразила надежду, что после соответствующего заявления В.ЯНУКОВИЧА Генпрокуратура удовлетворит ее новое ходатайство. «Надеюсь, что если он сказал, что это была ошибка, то его специфический родственник ПШОНКА к этому прислушивается», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент ЕНП В.МАРТЕНС официально пригласил Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в следующем саммите ЕНП, который состоится 23-24 марта в Брюсселе.

Президент В.ЯНУКОВИЧ, сегодня, 15 февраля, сказал, что не против выезда Ю.ТИМОШЕНКО за границу. «Имел разговор с руководителями европейских структур, которые выразили желание видеть ТИМОШЕНКО в Брюсселе. Я думаю, что такая процедура должна быть, поскольку ограничение, если человек хочет ехать, невозможное, но Уголовно-процессуальный кодекс должен быть соблюден», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Президент подчеркнул, что вопрос вины должен доказываться исключительно в суде. «До тех пор, пока на эти вопросы нет ответа, человек должен быть свободным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил неудовлетворение действиями правоохранительных органов, которые ограничили свободу передвижения Ю.ТИМОШЕНКО. «Мера пресечения, принятая в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, она раздражает и меня», - сказал Президент. «Борьба с коррупцией не должна иметь никакого отношения к политике, чтобы не было мнения, что есть выборочный подход», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.