Плющ будет помогать Януковичу проводить реформы

Народный депутат Иван ПЛЮЩ заявляет, что войдет в состав создаваемой в Верховной Раде группы «Реформы во имя будущего».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя оглашенное в сессионном зале ВР председателем парламента Владимиром ЛИТВИНЫМ заявление о выходе И.ПЛЮЩА из фракции НУ-НС.

По словам И.ПЛЮЩА, на сегодня фактическим лидером этой группы является народный депутат Игорь РЫБАКОВ.

Он подчеркнул: «Мне импонирует название группы. Я хочу, чтобы мы на законодательном уровне помогли Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ провести реформы». «Я осознаю, что без этих реформ улучшить жизнь украинского народа невозможно», - добавил И.ПЛЮЩ.

По его словам, в аппарат парламента поданы документы для регистрации группы.

На уточняющий вопрос, сколько на сегодня насчитывается депутатов в группе, И.ПЛЮЩ не смог ответить, лишь сказал: «Я подписывался двадцатым». При этом он уточнил, что ставил свою подпись «на прошлой неделе».

И.ПЛЮЩ напомнил, что после победы В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах написал заявление о вхождении в парламентскую коалицию, поскольку «каждый из нас, независимо от того, голосовал он или не голосовал за ЯНУКОВИЧА, должен помочь ему реализовать свою программу, в результате которой мы станем богаче, счастливее». По его словам, он жалеет, что ему не удалось «убедить фракцию НУ-НС пойти в коалицию и таким образом влиять на ЯНУКОВИЧА и ситуацию».

И.ПЛЮЩ подчеркнул, что, по сути, фракции НУ-НС давно не существует, поскольку на ее заседание всегда собиралось не больше 30 народных депутатов.