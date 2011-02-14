ИМИ призывает Азарова не трогать Шустера

Институт массовой информации обращается к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой не нарушать закон и не вмешиваться в деятельность Национальной телекомпании Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении ИМИ к главе правительства по поводу недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность средств массовой информации.

Авторы обращения отмечают, что народным депутатом от КПУ Евгением ЦАРЬКОВЫМ был направлен депутатский запрос на имя премьер-министра “относительно сотрудничества государственной структуры - общенационального и единственного официального телеканала Украины с коммерческим проектом, который представляет не гражданин Украины Савелий ШУСТЕР, и недопустимости формирования общественного мнения и морали не резидентом Украины, а также финансирования таких проектов за бюджетные средства”.

В ИМИ заявляют, что требования, изложенные в депутатском запросе, не отвечают действующему законодательству Украины и обязательствам относительно соблюдения стандартов свободы слова, которые Украина взяла на себя перед Советом Европы.

Кроме того, авторы обращения обращают внимание Н.АЗАРОВА, что ограничение прав СМИ и принудительное навязывание им своей позиции или мнения противоречит статье 45-1 Закона Украины «Об информации».

“Последняя запрещает вмешательство в формах, не предусмотренных законодательством Украины или договором, заключенным между учредителем и редакцией СМИ, в профессиональную деятельность журналистов, контроль за содержанием информации, которая распространяется, со стороны учредителей средств массовой информации, органов государственной власти или органов местного самоуправления, должностных лиц этих органов, в частности с целью распространения или нераспространения определенной информации, умалчивания общественно значимой информации, наложения запрета на показ отдельных личностей или распространение информации о них, запрет критиковать органы государственной власти или органы местного самоуправления или их должностных лиц”, - отмечают, в частности, в ИМИ.

Как сообщалось, с января этого года политическое ток-шоу "Шустер Live" выходит на "Первом национальном" телеканале.