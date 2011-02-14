Янукович примет участие в «Разговоре со страной»

25 февраля в день годовщины инаугурации Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в телепроекте «Разговор со страной».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН. Глава государства на протяжении трех часов в прямом эфире ведущих телеканалов будет отвечать на вопросы граждан, которые будут поставлены в ходе прямых включений из регионов, а также на вопросы, которые поступят по телефону и через интернет.

Проект стартует завтра, 15 февраля 2011 года.

На базе ОАО "Укртелеком" организован контакт-центр, который будет принимать вопросы и мнения граждан. Звонки в контакт-центр бесплатные. Послать свои вопросы можно также через интернет. Их будут принимать с помощью собственных интернет-ресурсов партнеры телепроекта – информагентства «УНИАН» и «Интерфакс-Украина».

Все вопросы из контакт-центра, а также те, которые поступят через интернет, ежедневно будут передаваться Президенту Украины. Затем они будут проанализированы, по каждому вопросу будет дан ответ.

Соорганизаторами телепроекта выступили ведущие телеканалы: «Интер», «1+1», ICTV, ТРК «Украина», НТКУ и «5-й канал». С помощью их технических возможностей будут организованы включения из регионов в студию Киностудии имени Довженко, где В.ЯНУКОВИЧ будет работать 25 февраля.

«Новый формат общения Президента с гражданами в прямом эфире является продолжением политики открытости власти», - подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН.