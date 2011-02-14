«Батькивщина» требует наказать одесских милиционеров за «репрессии»

В аресте активиста общественной организации «Дорожный контроль» партия «Батькивщина» видит признаки спланированной провокации со стороны правоохранительных органов и суда и требует немедленной реакции Генеральной прокуратуры Украины, Высшего совета юстиции, а в случае их бездеятельности – прямого вмешательства президента Януковича. Об этом сказано в заявлении, обнародованном на официальном сайте партии.

В «Батькивщине» отмечают: "Только наивные и недалекие люди могут считать, что в нашей стране при этой власти может быть случайностью, когда сначала общественная организация подает документальное доказательство агрессивного украинофобства представителя Госавтоинспекции при выполнении им служебных обязанностей, а затем ее представителя силами этой же ГАИ бросают за решетку.

Цель одесских гаишников не только проучить «зарвавшегося» активиста, но и запугать и поставить на место кого-либо, кто осмелится требовать от милиции выполнения законов Украины.

Проще говоря, или ты послушно подчиняешься хамству и поборам на дорогах от сотрудников ГАИ, даешь «на лапу», терпишь издевательства, воспринимаешь «ментовщину» как неизбежную реальность жизни современной Украины, или загремишь за решетку в результате провокации. Только потому, что защитил государственный язык или попросил милиционера представиться, как это предусмотрено законом.

На фоне масштабных политических репрессий, осуществляемых в Украине при участии так называемых судов, решения одесского суда не стало неожиданностью. Независимое судопроизводство уничтожено нынешней властью. Однако случай в Одессе засвидетельствовал, что применение репрессий докатилось до местного уровня и касается теперь не только политиков, но и всех, кто имеет гражданскую позицию, способен мыслить и давать объективную оценку действиям власти. Независимо от того, осуществляется ли власть чиновником в кабинете или на дороге человеком в форме с полосатым жезлом".

Учитывая это, партия «ВО «Батькивщина» требует немедленного и объективного расследования инцидента в Одессе, освобождения из-под стражи активиста общественной организации «Дорожный контроль», а также наказание и освобождение от должностей как непосредственных организаторов и исполнителей провокационных действий, так и их прямого руководства. Партия также обращается к Высшему совету юстиции с требованием дать соответствующую оценку правомерности действий судьи, по решению которого водитель брошен за решетку, и ко всему украинскому обществу с призывом не бояться защищать свои гражданские права. "Уступая в малом, можно потерять страну, которую сегодня власть пытается превратить в полицейское государство", - отмечено в заявлении.