БЮТ хочет продлить мораторий на продажу земли

Фракция БЮТ выступает за продление моратория на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что рынок земли должен быть, но его можно было бы поддержать при условии, что «этот рынок земли будет работать на Украинское государство и на тех людей, которые работают на земле». По словам вице-спикера, то, что сегодня предлагается, похоже на желание «позабирать все, что осталось, на рынке земли».

Н.ТОМЕНКО отметил, что фракция БЮТ будет «выступать за продление моратория на продажу земли, поскольку понимает, что в сегодняшних условиях это (речь идет о продаже земли – УНИАН) будет означать, что у нас один или два клана будут за землю отвечать». «Это не будет иметь никакого отношения к земельной реформе, о которой мы говорим», - добавил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что «будем искать аргументы, чтобы не допустить монополизации рынка земли, как это предполагается, и то, что, очевидно, уже на этой неделе эти инициативы будут осуществляться».