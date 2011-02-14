Выставка-ярмарка «Світ хутра» в Киеве

В Киеве с 16 по 19 февраля состоится выставка-ярмарка «Світ хутра».

Она пройдет во Дворце спорта (пл. Спортивная, 1, ст. м. «Дворец спорта»).

На выставке-ярмарке “Світ хутра” будут представлены шубы современного и классического дизайна из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика.

Также для посетителей будет огромный выбор испанских, польских, словацких кожаных курток и дубленок, головных уборов из меха и кожи.

Будут представлены изделия торговых марок России, Греции, Украины, киевских меховых ателье. Производители обещают изделия разнообразных расцветок, любых размеров, самых свежих тенденций меховой моды для женщин и мужчин, эксклюзивные модели, пошив на заказ, цены от производителя.

Выставка-ярмарка работает с 11.00 до 19.00.

Более подробная информация на сайте - www.vybir.kiev.ua