Будут ли украинцы протестовать против повышения пенсионного возраста (опрос)

36,8% граждан Украины готовы принимать участие в митингах против повышения пенсионного возраста.

Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического исследования, проведенного в феврале «Украинским демократическим кругом», сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО во время брифинга в Черкассах.

В целом, по словам вице-спикера, опрос показал, что повышение пенсионного возраста не поддерживают 88% украинцев.

«Пенсионная реформа не должна сводиться к повышению пенсионного возраста. Реформу нужно проводить, но без этого», - убежден Н.ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По мнению заместителя председателя ВР, нужно детально аргументировать для населения необходимость проведения изменений в части пенсионного законодательства. В частности, пересмотреть процедуру выхода на пенсию военнослужащих, милиционеров, других правоохранителей, ввести единый принцип и коэффициент начисления пенсий для всех категорий граждан Украины, уменьшить разрыв между минимальными и максимальными пенсиями, ограничить специальные пенсии и пр.