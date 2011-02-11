Корнийчука оставили за решеткой

Апелляционный суд города Киева продлил срок содержания под стражей бывшему первому заместителю министра юстиции Украины Евгению КОРНИЙЧУКУ.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь ФОМИН.

При этом он отметил, что ему неизвестно, на какой срок его подзащитному продлен арест, поскольку судебное заседание, которое состоялось 10 февраля, проходило в отсутствие адвокатов и обвиняемого.

“Нам об этом следователи почему-то не сообщили”, - сказал И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря, он содержится в Подольском изоляторе временного содержания.