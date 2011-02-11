Дата выборов Президента и Верховной Рады может измениться?

Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО не исключает, что из-за политической целесообразности даты выборов Президента Украины и Верховной Рады могут измениться.

Такое предположение А.ЧЕРНЕНКО сделал в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Я бы не расслаблялся относительно даты парламентских выборов в 2012 году и президентских в 2015 году. Если возникнет политическая целесообразность, а уже говорят о Конституционной ассамблее, новой Конституции, а в соответствии с ней можно провести досрочные выборы или отсрочить их… У нас появилась традиция манипулировать датами выборов, исходя из сегодняшней политической конъюнктуры", - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его мнению, рабочая группа, которая создана для разработки Избирательного кодекса, имитирует прозрачность своей деятельности. "Рабочая группа имитирует экспертную, общественную дискуссию, имитирует прозрачность. Потому что заседает всего час без каких-либо обсуждений. Члены рабочей группы узнают из прессы, что они туда включены, как это было с КЛЮЧКОВСКИМ и КНЯЗЕВИЧЕМ", - отметил председатель КИУ.

А.ЧЕРНЕНКО подчеркнул, что в принятии Избирательного кодекса заинтересованы все субъекты политического процесса в Украине. "Это не политический вопрос. Это вопрос нормальной организации выборов. Это не мода на кодексы, это необходимость. Наша организация еще в 2000 году разработала первый законопроект на положительном примере европейский стран. Я думаю, что Президент заговорил о кодексе, потому что такой внешней и внутренней критики избирательного закона, как закона о местных выборах, еще не было никогда. И он это сделал, чтобы сгладить, определенным образом, ситуацию", - отметил председатель КИУ.