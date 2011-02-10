Конкуренция внутри оппозиции мешает проводить масштабные акции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что внутри украинской оппозиции существует серьезная конкуренция, что мешает обществу осуществлять масштабные акции протестов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По словам Н.ТОМЕНКО, примером конфликта внутри оппозиции стал День Соборности Украины, когда представители оппозиции отмечали этот день на разных площадях столицы.

«Сейчас многие политики, которые позиционируют себя как оппозиционные, ключевыми врагами видят конкурентов по оппозиции», - сказал Н.ТОМЕНКО.