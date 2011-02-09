Губернатор объяснил журналистам, за что он будет им благодарен

При председателе Киевской областной государственной администрации создан общественный совет по вопросам информации и свободы слова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, этот консультативно-совещательный орган создан по инициативе журналистов области.

Общественный совет создан для проведения консультаций с общественностью по вопросам свободы слова, защиты прав журналистов, а также формирования и реализации государственной политики в информационной сфере для учета общественного мнения в процессе подготовки и реализации решений облгосадминистрации.

Кроме того, в соответствии с положением об общественном совете, среди его основных заданий: подготовка предложений к проектам нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, разработчиком которых является облгосадминистрация; обеспечение общественного согласия в обществе; изучение состояния обеспечения прав граждан в информационной сфере; осуществление сравнительного анализа ситуации по этим вопросам в Украине и иностранных государствах и подготовка на основе лучшего мирового опыта предложений для Украины.

«Я буду вам очень благодарен, если вы будете указывать власти не только на опасное пламя пожара, а обращать наше внимание еще на тлеющий уголь человеческих проблем. Ведь на самом деле большая часть государственных проблем начинается из-за безразличия чиновников на местах», - отметил председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, обращаясь к редакторам СМИ, членам общественного совета. В то же время, он подчеркнул, что критика должна быть конструктивной, по принципу: «Критикуя – предлагай».

В КОГА убеждены, что создание общественного совета является необходимостью, ведь это - взаимное движение власти и журналистов навстречу друг другу ради совместного труда на развитие Киевской области.