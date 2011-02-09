Пираты захватили супертанкер, на котором может быть украинец

Сомалийские пираты 9 февраля захватили британский супертанкер "Ирэн СЛ" (Irene SL), способный перевозить до двух миллионов баррелей сырой нефти, сообщает Reuters.

Судно, направлявшееся в США под греческим флагом, было атаковано в Индийском океане в 360 километрах от берегов Омана. На его борту было 25 членов экипажа, включая семерых греков, 17 филиппинцев и одного украинца. При этом РИА Новости утверждает, что русскоязычный моряк - не украинец, а грузин.

Как рассказали в греческом Министерстве торгового судоходства, танкер перевозил 266 тонн нефти.

Захват британского судна стал вторым инцидентом подобного рода за два дня: накануне пираты атаковали нефтеналивной танкер "Савина Кайлин" (Savina Caylyn), шедший под итальянским флагом. На борту того судна находились 22 моряка, напоминает Лента.ру.

Итальянский танкер также был захвачен недалеко от Аравийского полуострова - у йеменского острова Сокотра, расположенного в Аденском заливе.

6 ноября 2010 года пираты получили рекордный выкуп - девять миллионов долларов - за южнокорейский супертанкер "Само Дрим" (Samho Dream), перевозивший два миллиона баррелей нефти.