Чорновил: ситуация в Украине развивается не по Конституции, а по Фрейду

«Мы не дадим провести выборы в июне. Ющенко мог бы финансировать выборы своим Указом, но тогда мы заблокируем избирательный процесс и объявим его незаконным. Президент попал в свою собственную ловушку. Его соратники приняли в Раде такой закон о выборах, который не предполагает досрочного голосования», – сказал Чорновил, отвечая на вопрос о том, каким образом будут финансироваться выборы, сообщает сайт Партии регионов.

Чорновил также считает, что Ющенко продемонстрировал волевые качества, которых от него не ожидали. «Электорату надоел президент-демократ, он захотел увидеть диктатора, и Ющенко стукнул кулаком по столу. Он показал, кто в стране хозяин. Для «оранжевого» электората он — лидер более надежный, чем Тимошенко».

Кроме того, Чорновил считает, что украинская ситуация «развивается не по Конституции, а по Фрейду». Объясняя такой тезис, Чорновил отметил: «То на Тимошенко якобы покушаются, то на Ющенко. Окружение запугивает Президента, чтобы заставить его объявить чрезвычайное положение и ввести прямое президентское правление. Но на такие шаги Ющенко не решится».

Чорновил также выразил мнение, что нынешняя ситуация играет на руку Президенту и Партии регионов. «У них начинают расти рейтинги. Мы согласны на досрочные выборы. Если они состоятся в конце октября, то к власти придем именно мы. Мы получим половину мест в парламенте, к нам добавятся коммунисты и создадут конституционное большинство — 300 голосов. Это позволит нам вносить изменения в Конституцию», – сказал он.

Комментируя перспективы основных политических партий на прохождение в новый парламент, Чорновил отметил, что «Ющенко начал догонять Юлию по популярности». Депутат заявляет, что, если выборы пройдут в ближайшее время, первое место получит Янукович, второе — Ющенко, третье — Тимошенко. «А к осени «Наша Украина» обгонит Блок Юлии Тимошенко, в котором начался кризис. У блока отберет голоса и «Народная самооборона» Юрия Луценко. Президент вытеснит Тимошенко с игрового поля, а с Януковичем он всегда сможет договориться», – сказал он.