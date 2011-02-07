Минюст легализировал объединение геев, лесбиянок и бисексуалов

Министерство юстиции Украины легализировало всеукраинскую общественную организацию лесбиянок, геев, бисексуалов и тренсгендерных людей (ЛГБТ).

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Всеукраинской общественной организации «Гей-альянс Украина».

В пресс-службе отметили, что основная цель деятельности «Совета ЛГБТ организаций Украины» заключается в содействии достижению в Украине "полного гражданского равенства для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей, противодействие эпидемии ВИЧ/СПИД, становление политически и социально активного ЛГБТ-содружества, удовлетворение и защита общих интересов членов организации".

Основателями «Совета ЛГБТ организаций Украины» выступили четыре организации: Информационно-образовательный центр «Женская Сеть», Всеукраинская общественная организация «Гей-альянс Украина», Региональный информационный и правозащитный Центр для геев и лесбиянок «Наш мир» и Межрегиональный центр ЛГБТ-исследований «Донбасс-соцпроект».

Как отметил исполнительный директор Всеукраинской общественной организации «Гей-альянс Украина» Тарас КАРАСИЙЧУК, на сегодняшний день в Украине органами юстиции зарегистрировано 28 общественных и благотворительных объединений ЛГБТ. "В состав «Совета ЛГБТ организаций Украины» на данный момент входят 11 общественных организаций, и мы ожидаем, что к нам присоединятся все украинские организации ЛГБТ», - сказал он.

По словам председателя координационного совета Центра «Женская Сеть» Лаймы ГЕЙДАР, история создания «Совета ЛГБТ организаций Украины» берет начало с 2003 года. "Понадобилось семь лет и масса усилий для того, чтобы наша идея консолидации ЛГБТ-движения наконец воплотилась. Я считаю, что это начало новой эпохи в области становления прав человека в нашей стране. Теперь защита прав, интересов и нужд ЛГБТ, представительство ЛГБТ-содружества Украины перед органами государственной власти и на международном уровне будет происходить эффективнее», - считает Л.ГЕЙДАР.